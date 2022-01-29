Görevden alınan TÜİK Başkanı Dinçer'in 11 aylık görev süresinin en tartışmalı vukuatı! Muhalefet liderini kapıda bıraktı - Haberler Ekonomi
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Görevden alınan TÜİK Başkanı Dinçer'in 11 aylık görev süresinin en tartışmalı vukuatı! Muhalefet liderini kapıda bıraktı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Enflasyon verilerini düşük açıkladığı iddiasıyla tepkilerin odağındaki Dinçer, hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK binasına almamış ve bu hareketiyle adından söz ettirmişti.

Enflasyon rakamları nedeniyle bir süredir tartışmaların odağına yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( Tüik ) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

2 Mart 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığına atanan Dinçer, görevde bulunduğu süre boyunca enflasyon verilerini düşük gösterdiği iddiasıyla tepkilerin odağında yer almıştı. Dinçer'in manşetleri süslediği ve günlerce konuşulduğu tek icraatı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK binasına almaması olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU TÜİK BİNASINA ALMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda TÜİK'e giderek görüşme yapmak istemiş ancak kendisine randevu verilmemişti. Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, attığı twet'te "Yarın saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun." ifadelerini kullanmıştı. Verdiği saatte TÜİK'e giden CHP lideri, beraberindeki heyetle birlikte binaya alınmamıştı. Kılıçdaroğlu da kapı önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

"KURUM SİYASETTEN UZAK KALMALI" DEMİŞTİ

Yaşanan olay büyük tartışma yaratırken Sait Erdal Dinçer, günler sonra "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Görüşmeme nedenimiz budur" açıklamasını yapmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TÜİK, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (5)

Ergün Doğan:

Yönetimler yap boz tahtasına dönmüş bu ülkelerin itibarını azaltır

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Vatandaş:

Bunun neresi vukuat randevüsüz mekan basar gibi giderse almazlar tabi o zaman canı sıkılan enflasyonu beğenmeyen tüik bassın hatırlanacağı üzre Milli eğitim de almamış kapıda kalmıştı zaten kılıçdaroğlunun ki reklam yapmak tı onuda yaptı

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ERKAN :

şimdi kendi kapı dışında kaldı. kendi deyimleriyle ohhh ohhh iyi oldu sana ohhh ohhh iyi oldu sana

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