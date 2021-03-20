Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde
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Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde

20.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:42

Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip "Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer vermesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı. Yerine de eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atandı.

"GÖREVDEN ALINMAM NEDENİYLE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ağbal, Twitter hesabından bir veda mesajı paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Ağbal'ın dikkat çeken mesajı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok vatandaş, paylaşımın altına yorum yazarak görüşlerini dile getirdi. O yorumlardan bazıları:

  • Berat Albayrak "Allah sonumuzu hayretsin" deyip gitmişti, Ağbal da "hayırlısı" diyor.
  • Naci bey görevden alınırken şükranlarını sunuyor! Ya sitem var ya da "2 arada 1 derede kalıyordum" demek isteyip "kurtardın beni" diyor. Üstü kapalı mutluluk gibi.
  • Süper bir açıklama 10 numara 5 yıldız. Gelecek nesillere süper bir örnek.
  • Hiçbir açıklama yapmasanız daha iyiydi.
  • Sayın Ağbal, böyle açıklama olmaz, bugüne kadar yansıttığınız kişilikle çelişiyor!
  • Vay canına. İnanılmaz açıklama.
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde

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