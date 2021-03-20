Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde

Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip "Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer vermesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı. Yerine de eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atandı.

"GÖREVDEN ALINMAM NEDENİYLE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ağbal, Twitter hesabından bir veda mesajı paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Ağbal'ın dikkat çeken mesajı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok vatandaş, paylaşımın altına yorum yazarak görüşlerini dile getirdi. O yorumlardan bazıları: