İki Erkek, Tren İstasyonunda Çırılçıplak Halde Cinsel İlişkiye Girdi, Görenler Hayrete Düştü
Melbourne'de iki erkeğin bir tren istasyonu peronunda, kimseye aldırmadan çırılçıplak halde cinsel ilişkiye girmesi ülkeyi ikiye böldü.
Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istastonunda çekilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Videoda çiftin, sokakta çırılçıplak bir şekilde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.
ÖNCE DANS EDİYORLAR
Flinders Cadde İstasyonu'nda gerçekleşen olayda iki erkeğin, ilişkiye girmeden önce dans ettikleri görülüyor. Oldukça kalabalık bir istasyonda tamamen çıplak halde birlikte olan ikili, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
UYARILARI DİNLEMEDİLER
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00'de meydana gelen olayda, adamların 22 ve 25 yaşlarında oldukları öğrenildi. Etraftaki yolcuların bazıları ikiliyi bağırarak uyarsa da çift çevredekilere aldırmadı.
"BUNU GÖRMEK İSTEMEZDİM"
Olaya şahit olan yaşlı bir kadın, "Daha önce böyler bir şey görmemiştim, bu görmek istediğim bir şey değildi" derken, bazı yolcuların şoke olduklarını, bazıları ise olayı gülerek izlediklerini ifade etti.
TUTUKLANDILAR
Önlerinden tren geçerken beraber olmaya devam eden çiftin, istasyondan 2 adet saksı çaldıkları ve hem hırsızlık hem de müstehcen hareketlerinden dolayı tutuklandıkları açıklandı.
Not: Videoyu yayın ilkelerimiz gereği yayınlayamıyoruz.
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rezilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllikkkkkk başka bir şey deyilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kafirin iyisi kütüsü yoktur avrupa kafirı kütü abd kafiri iyi. Diye birşey yoktur imanı olmiyan. Hepsi ebedı cehenemdirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ahir zamanın uzatma dakikalarındayız. Artık insan denen şerefli varlık kendini kaybetmiştir. Küçük kıyamete az kaldı. (3. Dünya Savaşı) Dünya kan ve gözyaşı ortamı hazır. Bloklaşma tamam. Artık kan dökülsün. 3.4 milyar insan nalları dikecek. 20 ülke haritadan silinecek. Mal mülk kimseyi kurtaramayacak. Dünya daha hoş oldu ama insan bunu hakketmiyor. Diğer dünyada bozgunculuk çıkarabilecek misiniz??? Yaşasın zebaniler. ??????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sizde yenidunya projesine destek veriyorsunuz. utanmadan sıkılmadan bu zamanda hemde. Kfr lere bakın yani aynayaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BUNLARIN AMAÇLARI ALENEN BÖYLE YAPIYORLAR Kİ MİLLETİ İFFETSİZLEŞTİRMEK, HAYVANLAŞTIRMAK İSTEMEKTEDİRLER. BUNLAR HAYVANLARDAN DA AŞAĞI MAHLUKTUR. AYNISI TÜRKİYE DEDE VAR. BAŞIMIZA YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU, TAŞ BOŞUNA MI YAĞIYOR. BU BİR MİSYONER OYUNU, MASONLARIN OYUNUDUR. DİKKAT ET EY MİLLET KENDİNE GEL. YILLARCA ASIRLARCA SÜREN UYKUDAN ARTIK, SİLKİN DE MUHİTİNDEKİ ZULMETLERİ YAK YIK. BİR BAKSANA YER UYANIK GÖK UYANIKTIR. DÜNYA UYANIKKEN UYUMAK EN BÜYÜK MASKARALIKTIR. ALLAHA DAYAN SAYE SARIL. HİKMETE RAM OLCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır