Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı

Kastamonu Araç Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönen Görele Belediyespor'da, lige 2 puanla başlamanın mutluluğu yaşanıyorKadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, yeni sezona galibiyetle başladı.

Kastamonu Araç Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönen Görele Belediyespor'da, lige 2 puanla başlamanın mutluluğu yaşanıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, yeni sezona galibiyetle başladı. Görele'nin Sultanları, deplasmanda Kastamonu Araç Belediyespor'u 35-30 yendi.

Yeşil Beyazlıların en skorer oyuncusu 8 golle takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar oldu. Özge Yakar, Arife Yaşin, Sevdanur Özkan ve Ayşenur Kara 5'er gol kaydetti, Ecem Birben 4, Sevgi Kalyoncuoğlu, Demet Sonkaya ve Esra Betül Zeynel de 1'er golle takımına katkı sundu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Kadınlar Hentbol Süper Ligi 1. Hafta müsabakasında Kastamonu Araç Belediyespor'u 35-30 yenen Görele Belediyespor'u tebrik etti.

Başkan Erener, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Süper Ligi 2021-2022 sezonunda ilk maçına çıkan Görele Belediyesi Hentbol takımımız deplasmanda Araç Belediyesi Hentbol takımını 35-30 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. Tebrikler" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Gökhan Çıra
Spor Rıza Çalımbay Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Cengiz Ergün Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:52:57. #1.11#