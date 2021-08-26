Görele Belediyespor'da hedef Avrupa Kupası

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyespor, sezona Avrupa Kupası hedefiyle başlıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyespor, sezona Avrupa Kupası hedefiyle başlıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Hentbol Federasyonu'nda çekilen kura sonucu Giresun'u Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde temsil eden Görele Belediyespor'un birinci haftadaki rakibi ligin yeni ekiplerinden Kastamonu Araç Belediyespor oldu. İki takım arasındaki müsabaka 12 Eylül'de Kastamonu'da oynanacak.

Görele Belediyespor Antrenörü Mehmet Ali Binen, yaptığı açıklamada, "Öncelikle yeni sezon tüm kulüplere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız, koronavirüs pandemisinden uzak, güzel müsabakaların yaşandığı bir sezon yaşarız. Görele Belediyespor olarak bu sezona Avrupa Kupası hedefiyle başlayacağız. Sezonun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Kastamonu Araç Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Biz yeni sezon hazırlıklarımızı 1 Ağustos'tan itibaren Görele'de sürdürüyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Araç Belediyespor müsabakası ile sezona iyi bir başlangıç yapmak ve ilerleyen haftalarda da alacağımız güzel sonuçlarla sezon sonunda ligi en iyi noktada tamamlamak amacındayız" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı