Google ve Game Factory, oyun geliştiricileri hızlandırma programına çağırıyor

Google for Startups ve Game Factory iş birliğiyle düzenlenen program, Türk oyun stüdyolarını geleceğin dünyasına hazırlayarak globale taşıyacak. Geçtiğimiz yıl yüzlerce ekibin başvurduğu Google for Startups - Game Factory Booster programı, bu yıl da Aralık 2021 – Mayıs 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleşecek. Her yıl Türkiye'nin en çok gelecek vadeden oyun stüdyolarının seçildiği programın başvuruları ise 13 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

TÜRK OYUN STÜDYOLARI, NİTELİKLİ EĞİTİMLERLE GELECEĞE HAZIRLANACAK

Oyun sektöründeki aktivitesini giderek artıran Google'ın ve oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin eğitmenleriyle, Türk oyun stüdyoları bir araya gelecek. Yaratma, yayınlama, ölçeklendirme ve stüdyo işletme gibi hem teknik hem de yönetim alanında eğitimlerin olacağı Booster #2 programı sayesinde Türk oyun stüdyoları geleceğin dünyasına hazırlanacak.

GOOGLE ÇALIŞANLARI, TÜRK OYUN GELİŞTİRİCİLERİ İLE BULUŞACAK

Programa seçilen oyun geliştiricileri, Google'ın ve Game Factory'nin alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelecek. Oyun geliştiricileri hem oyun sektörünün çeşitli alanlarında deneyimli kişilerle tanışma fırsatına hem de birebir mentorluk alma imkanına sahip olacak. Ayrıca programdaki oyun stüdyoları; birçok Google ürünleri için kredi alma olanağı da yakalayacak.

OYUN GELİŞTİRİCİ EKİPLER, FİZİKSEL OFİS İMKANINA SAHİP OLACAK

Google for Startups - Game Factory Booster #2 programı, Aralık 2021 – Mayıs 2022 tarihleri arasında hibrit olarak yürütülecek. Türkiye'nin her şehrinden oyun geliştiricileri bu programa başvurabilecek. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden ekipler; Game Factory'nin sunduğu fiziksel ofis imkanlarından da faydalanabilecekler.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ OYUN STÜDYOLARI YATIRIMCILARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Oyun geliştiricileri, program kapsamında 19 hafta boyunca eğitimlerden ve mentorluklardan faydalanacak. Program sonrasında ise oyun stüdyoları, yatırımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca hızlandırma sonunda, oyun sektörüne ilgi duyan yatırımcıların ve iş insanlarının da demo day'e nasıl katılabileceği duyurulacak.

"EKİPLERE ÇOK DAHA İLERİ SEVİYE DESTEKLER VEREBİLECEĞİZ"

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, ilk programdan edindikleri tecrübeyle birlikte Google for Startups - Game Factory Booster #2'ye seçilen ekiplere çok daha ileri seviye destekler sunabileceklerini belirtti.

"Google for Startups - Game Factory Booster programı bizim en büyük 'iyi ki'lerimizden birisi oldu. Müthiş ekiplerle tanıştık ve birbirimizden bolca şey öğrendik. İlk programımızdan edindiğimiz tecrübeler ve çıkarımlarla bu ikinci programı çok daha güçlü bir şekilde hazırladık. Büyükşehirlerde açtığımız ofis alanlarıyla da birlikte, programa katılmaya hak kazanacak ekiplere hem Google tarafından hem de Game Factory tarafından çok daha ileri seviye destekler verebileceğiz."

"TÜRKİYE OYUN GELİŞTİRİCİ EKOSİSTEMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Google Geliştirici İlişkileri Bölge Lideri Barış Yesugey, geçen yıl 13 ekibi mezun ettiklerini ve bu yıl hızlandırma programının daha da başarılı geçeceğini söyledi.

"Google for Startups olarak Game Factory ile mükemmel bir sinerji yakaladık. 13 erken aşama oyun geliştirici takımı mezun ettiğimiz ilk sınıf sonrası kazandığımız deneyim ile ikinci sınıfın daha da başarılı geçeceğine inanıyoruz. Google olarak Türkiye oyun geliştirici ekosistemine destek olmaya devam edeceğiz."

SON BAŞVURU: 13 ARALIK 2021

Oyun geliştiren her ekibin başvurabileceği Google for Startups - Game Factory Booster programı, Aralık 2021 – Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Programın 2. dönem başvuruları, 13 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Hemen başvurmak için events.withgoogle.com/game-factory-booster adresini ziyaret edin.

