Google Türkiye'den çekiliyor mu? Rekabet Kurumu nedir?

16.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:07

Google, Türkiye'ye lisans iptali resti çekti. Türkiye'de Android kullanıcıları nasıl etkilenecek? 12 Aralık itibariyle Android cihazlarda Google uygulamalarının lisansı iptal edilecek. Bu karar, Rekabet Kurumunun Google'a kestiği ceza sonrası alındı.

ABD'li teknolo,ji şirketi Google'a, Türkiye'de haksız rekabete yol açtığı öne sürülerek Rekabet Kurumu tarafından şirkete 93 milyon lira ceza kesildi. Cezanın iptal edilmemesi durumunda Türkiye'ye lisans verilmeyeceğini bildirdi. Google, para cezasına karşılık bir ambargo kararı aldı.

REKABET KURUMUNUN KARARI

Google'a 7 Kasım'da verilen 93 milyonluk cezanın gerekçesi olarak: "Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir."

GOOGLE, TÜRKİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Google ise kararın ardından, Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalara ve telefon satışı yapan GSM operatörlerine; 12 Aralık itibariyle Türkiye'de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda programların lisansının iptal edileceğini bildirdi. Mektup ile iş ortaklarına çağrıda buluna şirket öncelikle Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye'de satılan android telefonlarda kullanılamayacağı ifade etti. Türkiye'de satılan telefonların yaklaşık yüzde 89'u Android cihazlardan oluşuyor. Söz konusu uygulama, 12 Aralık tarihinden sonra yeni çıkacak cihazları ilgilendiriyor.

REKABET KURUMU NEDİR?

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Ticaret Bakanlığı ile ilişkilidir. Ancak hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum, üç yıllık bir gecikmeyle 5 Kasım 1997 yılında faaliyete başladı.