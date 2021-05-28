Goodyear'da lastik üretimine kadın eli değdi

Goodyear'ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

Goodyear'ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette lastik üretimine kadın eli değdi.

Bu çerçevede Goodyear, nisan ayı içinde Adapazarı Fabrikası'nda 6 ay süreli sözleşmeli çalışan alımında kadın çalışanlara görev vererek Kalite Kontrol bölümünü kadınlara emanet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Lastikleri TAŞ Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, kalite kontrol bölümünü kadın çalışanlara emanet ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Goodyear, gerek Türkiye'de gerekse global platformda çeşitliliği öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Çeşitliliği kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi, daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız, bir yandan müşterilerimiz için performansı optimize edip, iş gücümüzün hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmasını sağlarken, bir yandan da temel iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir iş gücünü desteklemek ve teşvik etmek. İlham veren kültür, Goodyear'ın genel kurumsal sorumluluk platformunun bir bileşenidir."

Goodyear Adapazarı Fabrika Direktörü Utku İlhan da, "Kadın çalışanlarımızın Goodyear ailesinin gücüne güç katacağına inandık, bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu da kadın çalışanlarımızın bu kısa zaman zarfındaki uyum ve başarılarından gözlemledik. Bu, bizim için henüz bir başlangıç. İlerleyen süreçte kadın çalışan sayımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu