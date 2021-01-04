Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?

ANLAŞARAK AYRILDILAR

? Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Geçen hafta evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftin önceki akşam ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

'KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK' DEMİŞTİ

? Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

Kaynak: Hürriyet