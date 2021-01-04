Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?

04.01.2021 08:14 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:17
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrılık nedeni evlilik krizi mi?

ANLAŞARAK AYRILDILAR? Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü.

ANLAŞARAK AYRILDILAR

? Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Geçen hafta evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftin önceki akşam ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

'KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK' DEMİŞTİ

? Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Aydın Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrılık nedeni evlilik krizi mi? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 08:17:37. #1.14#
title