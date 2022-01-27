Gomis'te aynı karın ağrısı! Talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor

Bu sezon golcülerinden beklediği verimi alamayan Galatasaray, 36 yaşındaki forvet Bafetimbi Gomis'e rotayı kırdı. Gomis'le yapılan görüşmelerde çıkan haberler taraftarın canını sıktı.

3 MİLYON EURO

Gomis'in için 1.5 yıl için bonuslar ve menajer komisyonu hariç 3 milyon euro istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın önerdiği rakam ile Gomis'in istediği arasında 1 milyon eurodan fazla fark var.

"BU PARA VERİLMEZ"

Galatasaray taraftarı, maaş krizi yüzünden takımdan ayrılan Gomis'te yine aynı sorunun yaşanmasıyla hayli öfkelendi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 36 yaşındaki futbolcunun taleplerini çok buldu.

İşte sosyal medyadaki bazı Gomis tepkileri: