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Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bir araya geldi. Gomis, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

23.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:54
Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçe ve , Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Asırlık çınarların sahada kozlarını paylaşacağı bu dev derbi öncesinde iki takımın eski futbolcuları buluştu.

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın adeta sevgilisi haline gelen ile bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen beraber vakit geçirdi.

"ASLANLAR GİBİ SAVAŞ GALATASARAY"

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dia ile beraber çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, derbiye ilişkin yorumda bulundu.

Gomis, fotoğrafın altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai'de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia "En büyük Fener" diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama! Aslanlar gibi savaş Galatasaray #hedef23"

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