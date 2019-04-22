Golfün Yıldızları Samsun'da Buluşuyor

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı, 25-28 Nisan tarihleri arasında Samsun'da bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 9'u Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Open'ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan, İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle 25-28 Nisan tarihleri arasında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenecek. European Challenge Tur takviminde yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak.

30'a yakın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da, 4'ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Organizasyonda Türk sporculardan, profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan mücadele edecek.

25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için sporcular 23-24 Nisan'da resmi antrenmanlarını yapabilecekler. 24 Nisan'da ayrıca profesyonel ve amatörlerin beraber mücadele edeceği Pro-am organizasyonu düzenlenecek.

Turkish Airlines Challenge'da ikinci raundun ardından ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler, ödül için mücadele edecekler.

Geçen yıl, Antalya'da bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada zafer, toplamda 270 vuruşla (-18) profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen'in olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA