Golden State Evinde Indiana Pacers'ı Rahat Geçti

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 112-89 mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini aldı. Warriors'ta DeMarcus Cousins 19 sayı, 11 ribaund, Klay Thompson 18 sayı, 8 ribaund ve Stephen Curry 15 sayı, 6 asist ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 29. yenilgisini alan Pacers'ta ise Tyreke Evans 20 sayı, 5 ribaund ve Thaddeus Young 18 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards: 108 - Denver Nuggets: 113

Charlotte Hornets: 113 - Minnesota Timberwolves: 106

Atlanta Hawks: 117 - Utah Jazz: 114

Phoenix Suns: 98 - Detroit Pistons: 118

Sacramento Kings: 116 - Dallas Mavericks: 100

Golden State Warriors: 112 - Indiana Pacers: 89