Gölcük Yaylası'nda doğal kaynak suyu deposu yapılıyor Gölcük Yaylası mesire alanında doğal içme suyu bulan Yalıhüyük Belediyesi su deposu yapıyor.

Gölcük Yaylası mesire alanında doğal içme suyu bulan Yalıhüyük Belediyesi su deposu yapıyor.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, her yıl yayla şenliklerinin de yapıldığı mesire alanında su sıkıntısının toptan çözüleceğini belirtti.

Mesire alanında su ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Koçer, "Piknikçilerin yoğunlaştığı bu dönemde içme suyu yetmiyordu. Bir hayırseverlerimizle birlikte 400 metre uzaklıkta bir su kaynağı bulduk, mesire alanımızın yanına kadar getirdik. Şimdi de 24 metreküp kapasiteli su deposu yaparak, doğal kaynak suyuna kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA