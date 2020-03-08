Gölcük'ten kısa kısa Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'taki törene, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Nurten Turnalı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz "Kadın" isimli şiiri seslendirdi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, burada yaptığı konuşmada, tarihimizde kadınların her zaman siyasi hayatın ve devlet yönetiminin içinde olduğunu söyledi.

Bunun sadece yönetimle ve siyasi faaliyetlerle sınırlı kalmadığını anlatan Sezer, "Rusların, Erzurum'u işgalinde çocuğunu kundağında bırakarak cepheye giden bir Nene hatun var. Kurtuluş Savaşı'na katılarak mücadele veren Fatma Saner Erdem hanımefendi var. Bugün verilen mücadelede metanetle dimdik duran şehit annelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı da günümüzde kadınların güçlendirilip, etkinlik alanlarının genişletilmesiyle birlikte eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabildiğini dile getirdi.

Kursta öğrendiği pasta ve kurabiyeleri yapıp internetten satıyor

Gölcük'te açılan KOMEK ve GÖLMEK kurslarında butik pasta ve kurabiye yapmasını öğrenen iki çocuk annesi Demet Tosun (43), evde yaptığı ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gazetecilere açıklama yapan Tosun, hedefinin pasta imalatı yapıp satabileceği bir dükkan açmak olduğunu söyledi.

KOMEK ve GÖLMEK kursunda butik pasta ve kurabiye çeşitleri bölümüne kaydını yaptırdığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"İnanarak ve kendime güven getirerek azimli bir şekilde çalıştım. Tabi ki bu çalışmalarıma en çok destek olan eşim Savaş Tosun oldu. Eşimden aldığım bu destekle kurslarda başarılı bir usta oldum. Bu çalışmalarımın sonucunda internet üzerinden siparişlere başladım. İlk dönemlerde çok az bir sipariş almaya başladım. Ardından peş peşe siparişler gelmeye başladı. Özellikle butik pasta ve kurabiye üzerinden her gün sipariş alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. KOMEK ve GÖLMEK benim için çok iyi bir fırsat oldu. Ev kadınıyken bugün bir sanat sahibi oldum."

Kaynak: AA