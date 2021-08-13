Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
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Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de beklenilen transferlerin sezonun başlangıcına yetişmemesi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Özellikle forvet transferi için baskı yapan taraftarlar, sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak. Bu sezon şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi olmayan sarı-lacivertlilerde taraftarlardan başkan Ali Koç'a tepki sesleri yükselmeye başladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI GOLCÜ TRANSFERİ İSTİYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer sürecini yöneten Fenerbahçe yönetimini geç kalmakla suçladı. Özellikle golcü transferinin hala gerçekleşmemesi sebebiyle Ali Koç'a sitem eden taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı.

Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
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Ali Gülhan
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