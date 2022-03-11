Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak

Gölbaşı Belediyesi"Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" mottosuyla yola çıkarak Gölbaşı'nda yüzme kurslarının başlayacağının müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde başlayacak olan yüzme kurslarının müjdesini verdi. 6-13 yaş grubundaki çocukların ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğini ve son başvuru tarihinin 10 Nisan olduğunu aktaran Şimşek, "Gölbaşı'nda ikamet eden çocuklarımız için yüzme kurslarımızın kayıtları başladı. Belediyemizin ücretsiz vereceği yüzme kurslarına başvurularınızı Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızdan yapabilirsiniz. Bütün çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz" dedi.

Çocuklar kurstan ücretsiz yararlanabilecek

Yüzme kursunun ücretsiz olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Şimdiden çok güzel tepkiler almaya başladık. 23 Nisan'da başlayacak olan kurslarımız ile Gölbaşımızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor