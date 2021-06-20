Gölbaşı Belediyesi'nden Kuşlara Yuva
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Gölbaşı Belediyesi'nden Kuşlara Yuva

Gölbaşı Belediyesi'nden Kuşlara Yuva
Habermetre - Haberler | Toplum

20 Haziran 2021, Pazar HaberlerGölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten minik canlara yuva...Gölbaşı'ndaki sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, şimdi de kuş yuvaları üretmeye başladı.

20 Haziran 2021, Pazar Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten minik canlara yuva…

Gölbaşı'ndaki sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, şimdi de kuş yuvaları üretmeye başladı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde ahşap kuş yuvaları üretilerek belirli alanlara bırakılıyor. Son olarak Polis Akademisi Lojmanları bölgesindeki ormanlık/ağaçlık alanda ağaçlara asılan kuş yuvaları yönetimin sorumluluğuna verildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın bir doğa kenti de olduğunu belirterek, "Kuşların yaşam alanlarını genişletip, ilçemizde üreyerek çoğalmalarını sağlamak, güzel seslerinden bizleri mahrum etmemelerine vesile olmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. İlçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. Çiçeklerimizi, böceklerimizi, kuşlarımızı, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, göllerimizi yani tüm doğal yaşamı korurken, sürdürülebilir bir yaşam alanları gerekir. Bütün mücadelemiz bunun için" açıklamasında bulundu.

Kuş yuvalarının böcek popülasyonlarını dengelemek ve böceklere karşı böcekçil kuşların korunmasını sağlamaya yönelik olarak da asıldığının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek "Kuş popülasyonunun yoğun olduğu noktalarda bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Bu zamana kadar kedi ve köpeklerimizi de yuvalarına ile kovuşturduk. Fen İşleri Müdürlüğümüze emekleri sebebiyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Habermetre

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