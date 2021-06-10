Gölbaşı Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı
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Gölbaşı Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Gölbaşı Anadolu Lisesinde '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen fuarın açılış etkinliğine Okul Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarda Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Ebubekir Sıddık Yalçın'ın ilaç içmeyi unutanlar için tasarladığı "Hemşire Robot" ve yangınlara müdahale için tasarladığı "İtfaiye Yardımcısı Robot" ilgi gördü.

Öğrencilerin bilimsel bakış açısı kazanmalarını ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmelerini amaçlayan fuar, yarın sona erecek.

Gölbaşı Anadolu Lisesinde '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
Gölbaşı Anadolu Lisesinde '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
Gölbaşı Anadolu Lisesinde '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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