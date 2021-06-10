Gölbaşı Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Anadolu Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen fuarın açılış etkinliğine Okul Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarda Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Ebubekir Sıddık Yalçın'ın ilaç içmeyi unutanlar için tasarladığı "Hemşire Robot" ve yangınlara müdahale için tasarladığı "İtfaiye Yardımcısı Robot" ilgi gördü.

Öğrencilerin bilimsel bakış açısı kazanmalarını ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmelerini amaçlayan fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal