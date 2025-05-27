Golazoadıyla ilk kez düzenlenen turnuva Volkswagen Arena'da Volkan Demirel ve Andriy Shevchenko'nun yanı sıra Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri aynı sahada buluşturdu. Peki. Golazo Cup kim şampiyon oldu, kim birinci oldu?

GOLAZO CUP KİM ŞAMPİYON OLDU, KİM BİRİNCİ OLDU?

Türkiye'de futbolu yeniden tanımlayacak özel bir turnuva

Golazo adıyla ilk kez düzenlenecek bu özel organizasyon,Volkswagen Arena'da futbolun efsaneleri, ünlü isimler ve içerik üreticilerini aynı sahada buluşturdu.

Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele edeceği GOLAZO, sadece futbol değil, aynı zamanda gösteri, eğlence ve içerik açısından da izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1 milyon TL'lik büyük ödül için takımlar sahaya çıkarken, klasik futbol kurallarının ötesinde, sürpriz oyun kuralları ve dinamik maç formatları da turnuvayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Şampiyon olan takım 28 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.