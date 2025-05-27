Golazo Cup kim şampiyon oldu, kim birinci oldu?

Golazo Cup kim şampiyon oldu, kim birinci oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolun Yeni Nesil Şampiyonası Golazo Cup Volkswagen Arena'da düzenleniyor. Peki, Golazo Cup kim şampiyon oldu, kim birinci oldu?

Golazoadıyla ilk kez düzenlenen turnuva Volkswagen Arena'da Volkan Demirel ve Andriy Shevchenko'nun yanı sıra Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri aynı sahada buluşturdu. Peki. Golazo Cup kim şampiyon oldu, kim birinci oldu?

GOLAZO CUP KİM ŞAMPİYON OLDU, KİM BİRİNCİ OLDU?

Türkiye'de futbolu yeniden tanımlayacak özel bir turnuva

Golazo adıyla ilk kez düzenlenecek bu özel organizasyon,Volkswagen Arena'da futbolun efsaneleri, ünlü isimler ve içerik üreticilerini aynı sahada buluşturdu.

Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele edeceği GOLAZO, sadece futbol değil, aynı zamanda gösteri, eğlence ve içerik açısından da izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1 milyon TL'lik büyük ödül için takımlar sahaya çıkarken, klasik futbol kurallarının ötesinde, sürpriz oyun kuralları ve dinamik maç formatları da turnuvayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Şampiyon olan takım 28 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

Putin'in yanıtı zehir zemberek! Trump'ı "dünya savaşı" ile tehdit etti
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Berberdeki kardeş cinayeti kamerada

Bir anda kafasına sıktı! Berberdeki kardeş cinayeti kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Yeni takımı resmen duyurdu! Arda Turan 2 yıllık imzayı attı
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor

Açtı ağzını yumdu gözünü: Hala ağlamaya devam ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.