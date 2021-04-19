Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede

Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta ilk maçlar tamamlandı. Oynanan 8 maçta fileler 41 defa havalandırılırken, Fatih Vatan Spor'lu Zelal Baturay, eski takımı Amed Sportif Faaliyetler'e attığı 3 golle, kraliçelik yarışının zirvesinde yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020- 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 16 takımın yer aldığı 4 grupta ilk karşılaşmalar tamamlandı. Maçlar koronavirüs salgını nedeniyle azami sağlık tedbirleri alınarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de takip etti.

41 GOL ATILDIToplam 41 golün atıldığı ilk maçlar sonucunda en farklı galibiyeti Amed Sportif Faaliyetler'i 8-0 mağlup eden Fatih Vatanspor alırken, Beşiktaş - İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile Fomget Gençlik ve Spor - Kireçburnu karşılaşmaları 9'ar golle en gollü maçlar oldu. Beşiktaşlı futbolcular oynadıkları İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçında kazandıkları 2 penaltıyı da gole çeviremedi. İlk maçlar sonucunda Konak Belediye Spor ile Kayseri Gençler Birliği arasında oynanan maçta taraflar gol atma başarısı gösteremedi.ESKİ TAKIMINA 3 GOLGruplarda ilk maçların tamamlanmasının ardından gol kraliçeliği yarışında Fatih Vatanspor'dan Zelal Baturay 3 golle zirvede yeraldı. Zelal Baturay, 3 golü de eski takımı Amed Sportif Faaliyetler'e karşı attı. Zelal Baturay'ın ardından en çok gol atan diğer oyuncular 2'şer golle Beşiktaş'tan Esra Erol, Yağmur Uraz, Arzu Karabulut; Fomget Gençlik ve Spor'dan Tuğba Karataş ve Remziye Bakır'la ALG Spor'dan Ebru Topçu oldu.TOPLU SONUÇLARGruplarda oynanan ilk maçlarda şu sonuçlar alındı: A Grubu'nda, Beşiktaş - İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor 8-1; Fatih Vatan Spor - Amed Sportif Faaliyetler 8-0; B Grubu'nda Adana İdmanyurduspor - Hakkarigücü Spor 2-1; Ataşehir Belediye Spor - 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü 1-1; C Grubu'nda ALG Spor - Dudullu 7-0; Fomget Gençlik ve Spor - Kireçburnu 6-3; D Grubu'nda Konak Belediye Spor - Kayseri Gençler Birliği 0-0; Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 2-1.D-SMART'TAN YAYINLANACAK

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020- 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda grup mücadeleleri ikinci ve üçüncü maçlarla tamamlanacak. A ve B gruplarında ikinci maçlar 20 Nisan'da, üçüncü maçlar 23 Nisan'da; C ve D gruplarında ikinci maçlar 21 Nisan'da, üçüncü maçlar ise 24 Nisan'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final mücadelelerinden itibaren turnuvanın kalan maçları D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Ünal Karaman Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gol kraliçeliği yarışında Zelal 3 golle zirvede - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:54:17. #1.14#

title