Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Fransa Ligi'nde OGC Nice deplasmanındaki performansıyla maça damga vurdu, rekoru egale etti. Oyundan çıkarken hocasının kararına oldukça sinirlenen tecrübeli forvetin ettiği sinkaflı küfürler kameraya yansıdı.

Fransa Ligue 1'de 8. haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. 90 dakika, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den Burak Yılmaz'ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü.

KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI

Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e sinkaflı küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.

Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

1-1'lik sonucun ardından Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.