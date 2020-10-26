Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı

26.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:38

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Fransa Ligi'nde OGC Nice deplasmanındaki performansıyla maça damga vurdu, rekoru egale etti. Oyundan çıkarken hocasının kararına oldukça sinirlenen tecrübeli forvetin ettiği sinkaflı küfürler kameraya yansıdı.

Fransa Ligue 1'de 8. haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. 90 dakika, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den Burak Yılmaz'ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü.

KÜFÜRLER KAMERALARA YANSIDI

Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e sinkaflı küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı

Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

1-1'lik sonucun ardından Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı

İlgili Haberler

Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı
Bursaspor'un gol yükünü Ali Akman ve Burak Kapacak çekiyor
Bursaspor'un gol yükünü Ali Akman ve Burak Kapacak çekiyor
Haber Yorumları (1)
BEN: Sporcunun çevik ve AHLAK lısını severim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Eser Yenenler Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Samatta Vitor Hugo Okan Buruk Burak Yılmaz
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 14:52:15. #1.14#
title