Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi"

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Ort - Spor
 - Güncelleme:

- Göksel Gümüşdağ: "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Göksel Gümüşdağ : "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre Hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1-2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa'yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım"

Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gümüşdağ, "Bugün maçtan önce haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendinin covid olduğunu duyduk. Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Başakşehir her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde çok sayıda maç var. 3 puanlı sistemde; 5, 10, 15 puan kapanabilecek farktır. Geçmişte biz 8 puandan şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla, zirveyi, şampiyonluğu zorlayan, yarışın içinde olmak istiyoruz. Birincilik de ikincilik de hedeflerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın Portekizli futbolcusu Pizzi ve Trezeguet transferlerinin sorulması üzerine Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz" dedi.

Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi

Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi

Göksel Gümüşdağ: Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title