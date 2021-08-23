Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
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Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İş başvurusunda aile nüfus kayıt örneği istenildiğinde Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'e, futbolcu ağabeyi sahip çıktı. Gökhan Gönül'ün 27 yaşındaki kardeşi için, "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" diye konuştuğu aktarıldı.

Yeşilçam fimlerini aratmayan hikayenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. 2 yaşında verildiği yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra iş başvurusunda nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, yıllar sonra ailesine seslendi. Kardeşinden haberdar olmayan Gökhan da, "Gereğini yaparız" dedi.

Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız

SEBEBİ YOKLUK

Hürriyet'in haberine göre; Samsun'da yoksulluk yüzünden çıkan aile içi tartışma sonrasında ayrı yaşama kararı alan çiftten baba Ahmet Gönül, o günlerde eşinin 2 aylık hamile olduğunu bilmeden, 3 çocuğunu alarak Bursa'ya göçtü. Gökhan Gönül, 20 yaşına kadar annesinden habersiz, babasının ve babaannesinin kanatları altında büyüdü.

Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız

"KARDEŞLERİNİN HABERİ YOK"

20 yaşına kadar annesini hiç hatırlamadan büyüyen Gökhan'ın bu çabaları sonucunda aile 2007 yılında tekrar bir araya geldi. Anne-baba ve üç kardeş (Volkan-Hakan ve Gökhan) yeniden bir bütün olarak hayata devam etti. Bu arada 35 yıl sonra bir kardeşi ortaya çıktı. Gökhan Gönül'ün de diğer kardeşlerinin de komşularının da Can'dan hiç haberi yoktu.

Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız

"NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Bir tartışma sonucu eşi evden ayrılan annesi, 2 aylık hamile olduğunu gururdan söyleyememişti. Daha sonra ise maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamayıp bir yakınına vermişti. O yakını da bir süre sonra adı Can Gönül olan çocuğu yetiştirme yurduna bırakmıştı. Gökhan'ın bugün 27 yaşında olan kardeşi için "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" dediği öğrenildi.

Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
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Haber Yorumları (1)
CEMAL TAN: annenin kabahati çok. eğer bu çocuk, ailesini bilseydi yetimhanede büyümezdi. gökhan gönül 16 yıldır profesyonel futbolcu. eğer bilinseydi, bu çocuk 11 yaşından bu yana müreffeh bir hayat yaşardı. gururdan söylememek nedir yahu?
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Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız - Haberler Spor
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