Gökçe Doğan, Bellona Kayseri Basketbol'da

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli basketbolcu Gökçe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Lig'de geride kalan 10 haftada 1 galibiyeti bulunan Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor'dan Gökçe Doğan'ı transfer etti. Asbaşkan Özkan Arseven, "Sezona Hatayspor'da başlayan tecrübeli kısa forvet Gökçe Doğan ile sezon sonuna kadar anlaştık. 1 veya 2 Türk oyuncuyu daha kadromuza katacağız" açıklamasında bulundu. Hatayspor formasıyla 7 maça çıkan Gökçe Doğan 55,50 dakika süre alırken 9 sayı kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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