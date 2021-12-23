'Gofret' ölmek üzereyken bulundu, 'sahiplendirme akımı'nın öncüsü oldu

İSTANBUL (DHA) - AYDIN'da, barınakta ileri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıklarıyla ölmek üzereyken bulunarak, tedavi ettirilip, İstanbul'da aileye sahiplendirilen 'Gofret' adlı köpeğin önceki ve sonraki haline ilişkin fotoğrafları, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik yeni akıma dönüştü.

Aydın'da sokak ve barınak hayvanlarını kurtarma ve yuvalandırma çalışmaları yapan, şu ana kadar 200'ün üzerinde sokak hayvanını sahiplendiren 'Patistoryy' adlı gönüllülerin oluşturduğu ekip, barınakta Terrier cinsi köpek buldu. İleri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıkları bulunan köpek, tedavisi yapıldıktan sonra İstanbul'da aileye sahiplendirildi. Barınaktan alındığı hali ve sahiplendirildikten sonraki hali arasında büyük değişim olan ve 'Gofret' adı verilen köpek, son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla sokak ve barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesine yönelik yeni akımın öncüsü oldu.

Barınaklar ve sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili hem gönüllülerin artması hem de insanların daha bilinçli olması gerektiğini belirten Yalçınkaya Özhan, devlet, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin, gönüllülerle daha çok iş birliği yaparak barınakların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yuvalandırmalarda insanların çok fazla cins köpek peşinde olduğunu da anlatan Özhan, "Aslında tüm ırklara yuvalarımızı açmalıyız ve kısırlaştırmaların yaygınlaştırılması lazım. Hangi ırk, yaş, diye ayrım yapılmamalı" diye konuştu.