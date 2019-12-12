Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Haberler

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

12.12.2019 23:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:28
Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı

'ın ilçesi sınırında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Karbeyaz ve Babatorun Karakol Komutanlıkları ortak sorumluluk alanında yapılan 3 aylık teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçlarından Altınözü Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler