Göçerlerin "eve dönüş" yolculuğu sürüyor

23.10.2019 13:10

Yazın sıcak bölgelerden Doğu Anadolu Bölgesindeki serin yaylalara gelen göçerlerin havaların soğumasıyla başladıkları "eve dönüş" yolculuğu devam ediyor.

İlkbahar mevsimiyle hayvanlarını otlatmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Muş'taki yaylalara gelen göçerler, dönüş yolculuğuna başladı.

Eşyalarını ve ailelerini araçlarla gönderen göçerler, binlerce hayvandan oluşan sürülerle yaklaşık 2,5 ay süren zorlu ve meşakkatli yolculuğun ardından köylerine ulaşmayı planlıyor.

Göçerlerden Ömer Baksak, sonbaharın gelişiyle günlerce sürecek dönüş yolculuğunun başladığını söyledi.

Yaylada 3 ay kaldıklarını belirten Baksak, "Yaklaşık 30 gün önce yola çıktık. 40 günlük bir zorlu ve meşakkatli yolculuğumuzun ardından Batman'a ulaşacağız inşallah. Yolculuk zor ama işimiz bu olduğu için alıştık. Kış sezonu başladığı için Batman'a gideceğiz. Yolumuz uzun olduğu için aile ve eşyalarımızı kamyonlarla gönderdik." diye konuştu.

Kaynak: AA