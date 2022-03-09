GMİS yönetimi Köksal Toptan'ı ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ı ziyaret etti ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) durumu hakkında görüş alışverişinde bulunarak kurumun işçi açıklarının giderilmesi konusunda destek istedi.

Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı.

GMİS Genel Başkan Hakan Yeşil, TTK'nın durumu ve işçi açıklarıyla ilgili dosyayı tüm yetkililere ilettiklerini, Türkiye'nin yılda 38 milyon ton taşkömürü ithal ettiğini, uluslararası piyasalarda taşkömürü fiyatlarının arttığını, tedarik sorunu bulunduğunu belirterek yerli ve milli stratejik kaynak olan taşkömürü üretiminin artırılması için TTK'nın yeni işçiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

GMİS Yönetim Kurulu, TTK'nın işçi açıklarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'dan destek istedi.

Köksal Toptan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini, ülkemizin geleceği için dikkatli adımlarla herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Toptan, TTK'nın durumunu yakından takip ettiğini ve sorunların çözümü ile işçi açıklarının giderilmesi için destek olacağını ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi