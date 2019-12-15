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GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Kenan ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.

15.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:12
GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali , Kenan Özcan

BİREVİM :  Ahmet- Onur (Dk.74 Cihan), Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Serdar, Cengizhan, Fırat, Hebat, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir (Dk.62 Selim), Muhammed (Dk.46 Eren)GMG : İsmail- Özgür İleri, Doğanay, İlyas, Metincan (Dk.81 Yusuf), Harun (Dk.80 Alican), Birkan, Hakkı, Özgür Yılmaz, Ömer Gür (Dk.55 Berkay), Hakan  GOLLER:  Dk.40 Doğanay, Dk.55 Metincan  (Kastamonuspor)KIRMIZI KART: Dk. 65 Kadir Taşoğlu ()SARI KARTLAR:  Onur, Hebat, Yiğitcan, Eren  (Elazığspor), İlyas, Doğanay  (Kastamonuspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.37'nci dakikada Doğanay'ın ceza sahasından sert şutunu, kaleci Ahmet kontrol etti.40'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğanay'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.55'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Metincan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 0-2.

Karşılaşma GMG Kastamonuspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Elazığ
Kaynak: DHA
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