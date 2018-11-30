Girişimci Kadınlara 5 Bin TL ile İş Kurma İmkanı

Geçici sprey dövme markası kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Ana Bayilik, Alt Bayilik ve Satıcı Bayilik olmak üzere 3 farklı modelde başvuruları almaya başladıklarını açıkladı.

Geçici sprey dövme markası One Spray Tattoo kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı proje ile kadınlardan bayilik ve franchise bedeli almayacak. Türkiye Geneli Bayilik çalışmalarını başlattıklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Yalçınkaya, Ana Bayilik, Alt Bayilik ve Satıcı Bayilik olmak üzere 3 farklı modelde başvuruları almaya başladıklarını ifade etti. Yalçınkaya, "2019 yılı Temmuz ayına kadar kadın girişimcilerden hiçbir bayilik ücreti almayacağız. Kadınlar başvurdukları taktirde kendilerine ek indirimler de sağlayacağız. Kapımız kadın girişimcilere, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm kadınlara açık. Kadınlar 5 Bin TL'yi geçmeyen yatırımlarla kendi işini kurabilir" diye konuştu.

Yalçınkaya, "2012 yılından bu yana AR-GE ve üretim çalışmaları yürütüyoruz. Yerli ve milli değerimiz olan kına kültürüne katkı sağlamak istedik. Ürün piyasaya çıkar çıkmaz hem Türkiye'deki dövme ve kına satıcılarından hem de yurt dışındaki satın alıcılardan büyük talep aldık. Helal sertifikalı ve FDA sağlık sertifikalı 1 hafta kalıcı geçici sprey dövmelerimiz Almanya'ya ihraç edilmeye başlandı. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep alıyoruz. Şu anda 30 bayiye ulaştık. 2019 yılında 100 bayiye ulaşarak Türkiye'nin tamamında dağıtım ağı kurmak istiyoruz. Kına kadınlar arasında çok yaygın bir uygulama olduğu için kadın girişimcilerden bayi olmak isteyenlere hem yüzde 10 ekstra indirimli ürün satışı hem de bayilik ücreti almama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Girişimci kadınlar 5 bin TL yatırımla iş kurabilir

Bayilik için özellikle Güneydoğu Anadolu ve sahil kesiminden büyük talep aldıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Kadın girişimciler bizden sadece satacakları ürünleri toptan fiyatına alacaklar. Bunun dışında hiçbir bayilik ücreti talep etmiyoruz. İlk etapta 5 bin TL yatırım yaparak Airbrush adı verilen profesyonel uygulama setini alarak kendi stüdyolarını kurabilirler. Şu anda pek çok alışveriş merkezinde ve dövmecide airbrush standlarımız faaliyet gösteriyor. Bayi olmak isteyen girişimciler spreydovme.com sitesinden bize ulaşabilir" dedi.

Ürünlerini erkeklerin dövme yapmak için kadınların ise kına geceleri için tercih ettiğini anlatan Yalçınkaya, "Kına gecelerinde poşetler içinde toz kına dağıtmak yerine bazı çiftler sprey kına setlerimizi davetlilere dağıtmaya başladı. Kendi tasarımımız olan 2 binden fazla dövme ve kına şablonumuz var. Şu anda siyah ve dark blue olmaz üzere iki farklı renkte sprey tüplerimiz var. Ürünümüz sayesinde kınanın ıslanması, vücuda yakılması ve kurumasını beklemek gibi tüm zorluklar ortadan kalkıyor. Şablonları vücuda yapıştırıp spreyi sıktıktan sonra 1 dakikada işlem tamamlanmış oluyor. Kalıcı dövme yaptırmaktan çekinen veya dövme sildirme zahmetine katlanmak istemeyen kişiler sertifikalı ürünlerimizi tercih ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL