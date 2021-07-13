Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz"
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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz"

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: 'Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapma hedefleri olduğunu söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapma hedefleri olduğunu söyledi.

Keleş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürünün çekilmesinin ardından kulüp medyasına açıklamada bulundu.

Sezonun ilk maçında Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Evimizde Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Galatasaray büyük bir camia. Sezona zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçla başlayacağız. Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz fakat kimseden çekinme lüksümüz yok. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız sezonun ilk maçında sahadan güzel bir skorla ayrılma ve 44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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