Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresunspor, Erzurum'daki kamp sürecini tamamlayarak Giresun'daki tesislerinde Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray ile maçının hazırlıklarına başladı.

Giresunspor, Erzurum'daki kamp sürecini tamamlayarak Giresun'daki tesislerinde Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray ile maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamlayarak Giresun'a döndü. Yeşil-beyazlı ekip Aksu mahallesindeki tesislerinde lig hazırlıklarına başladı. 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşayan Çotanaklar, 16 Ağustos'ta konuk edeceği Galatasaray karşılaşmasından puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takımımızı fiziksel ve mental olarak hazırlamaya çalıştık. Tabii zaman zaman eksiklerimiz oldu. Ama bu hafta içerisinde yeni transferlerimiz geldiği zaman ligin ilk maçına hazır olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olmaya çalışacağız" dedi.

"EMİNİM TARAFTARIMIZ DA BU MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORDUR"

Süper Lig'in en iyi takımlarından biriyle mücadele edeceklerini belirten Keleş, seyirci desteğiyle birlikte puan ya da puanlar almak için uğraşacaklarını söyledi. Keleş, "Eminim taraftarımız da bu maçı sabırsızlıkla bekliyordur. Giresun halkı için çok önemli bir maç. Tahmin ediyorum tribünleri dolduracaklar. Bize tam desteklerini verecekler. Bizler de onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray Kulübü ligin en iyi ve en güçlü takımlarından bir tanesi. Lige erken başladılar. Avrupa kupalarında oynuyorlar. Fakat uzun bir yoldan gelecekler. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Seyirci desteğiyle ve saha avantajımızla iyi bir oyunla hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız" diye konuştu.

"4 YA DA 4 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

Hakan Keleş, transfer çalışmalarını yakın bir zamanda tamamlayacaklarını ifade ederek 3 ya da 4 futbolcu daha transfer edeceklerini belirtti. Keleş, "Yaptığımız transferlerle öncelikle yaş sınırını düşürmek için uğraştık. Tabii tecrübeli oyuncular olacak aramızda. Alternatif bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Güçlü, sahada mücadele eden dinamik bir takım olacağız. Eksiklerimiz var. Zaman zaman kamp süreci boyunca aramıza katılan yaklaşık 8 tane oyuncu oldu. 3'ü yerli, 5'i yabancı. Bu arada 3 tane yabancı oyuncumuz gelecek. 3-4 tane transferle transferi kapatırız diye düşünüyorum. 15 gün süre boyunca Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz. İnanıyorum ki onlarda bizi en iyi şekilde destekleyecekler" ifadelerini kullandı.

EREN TOZLU: "YAKLAŞIK 44 YIL GİBİ BİR ÖZLEM VAR"

Giresunspor'un kaptanı Eren Tozlu, 44 yıl aradan sonra büyük bir özlemin sonra erdiğini belirtti. Tozlu, "İlk maçı Galatasaray ile oynayacağız. Yaklaşık 44 yıl gibi bir özlem var. Hem taraftarın hem de yönetimin ve futbolcuların yıllardır beklediği bir özlem var. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Zor bir rakip. Türkiye'nin en güçlü rakiplerinden bir tanesi. Ama biz de kendi sahamızda oynayacağız. Yılların vermiş olduğu bir heyecan var. Az sayıda da olsa taraftarımızda içeri girecek. İnşallah taraftarımızla birlikte uzun zaman sonra buluşacağız zaten. İyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızı da uzun zaman sonra arkamıza alıp lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Giresunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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