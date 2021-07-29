Giresun'da "Şehir Müzesi" kurulması çalışmaları
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Giresun'da "Şehir Müzesi" kurulması çalışmaları

Giresun'da 'Şehir Müzesi' kurulması çalışmaları
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, eski Giresun Ticaret Meslek Lisesinin tarihi binasının "Şehir Müzesi" olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edileceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, eski Giresun Ticaret Meslek Lisesinin tarihi binasının "Şehir Müzesi" olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un tarihi ve kültürel değerlerini yaşatacak, kente yeni bir değer kazandırmak amacıyla "Şehir Müzesi" kurulması için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Okul binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Eski Ticaret Meslek Lisesi binamıza müzesi kurulması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan tahsis kaldırılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisine muvafakat verilmiştir. Bundan sonraki bürokratik süreçleri de yine yakından takip ederek kısa sürede sonuçlandırdıktan sonra inşallah şehrimize örnek bir 'Şehir Müzesi' kazandıracağız. Böylece muhteşem bir mimarlık eseri olan ticaret lisesi binası, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerine ev sahipliği yapacak muhteşem bir müzeye dönüşecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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