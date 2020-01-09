Giresun'da elektrik kesintisi
Giresun merkez ve iki ilçede, 12 Ocak Pazar günü 11 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Giresun merkez ve iki ilçede, 12 Ocak Pazar günü 11 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, 12 Ocak Pazar günü 07.00-18.00 saatleri arasında Giresun trafo merkezinde iletim hatları bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Giresun merkez ile Bulancak ve Keşap ilçelerinde söz konusu saatler arasında enerji kesintisi uygulanacağı kaydedildi.