GİRESUN'DA DERE TAŞTI, YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi.

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Bölgedeki bir halı saha su altında kalırken, yolda kalan bazı araçlar ise iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen Yağlıdere nedeniyle bir halı sahaya giden yol kapandı. Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İş makineleri yardımıyla çekilen araçlar kurtarıldı. Yetkililer, ilçede sağanağın sürdüğünü belirterek sel ve taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı