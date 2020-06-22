Giresun'da bir kişi eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir kişi eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir kişi eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabörk köyünde vatandaşlar Çakır Kodalak'ın (52) eşi Ali Kodalak'ın arabasını evin bahçesinde görmesi nedeniyle jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan kontrolde oturma odasında Çakır Kodalak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin evde yaptığı aramada Kodalak'ın eşi Ali Kodak'ın (56) da çatıda kendisini iple astığı belirlendi. Ali Kodalak hakkında 23 Nisan-22 Haziran tarihleri arasında "tehdit" iddiasıyla ilgili kanun kapsamında koruma tedbir kararı uygulandığı öğrenildi. Çakır Kodalak ve Ali Kodalak'ın cesetleri Görele Op.Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kaynak: AA