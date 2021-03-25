SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık
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SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadıkIsabelle Haak 5'inci kupayı hak ediyoruzMaja Ognjenovic CEV Şampiyonlar Ligi Finali'ni iple çekiyoruzİSTANBUL, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9'uncu kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, Busto Arsizio...

SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık

Isabelle Haak 5'inci kupayı hak ediyoruz

Maja Ognjenovic CEV Şampiyonlar Ligi Finali'ni iple çekiyoruz

İSTANBUL, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9'uncu kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, Busto Arsizio maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu deplasmanda 3-0 yenerek finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncular Isabelle Haak ve Maja Ognjenovic açıklamalarda bulundu.

GİOVANNİ GUİDETTİ SAHADA 14 SAVAŞÇI VARDI

Finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen başantrenör Giovanni Guidetti, Bu senenin en zorlu koşulunda oynadığımız en güzel maçtı. Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Tavır, odak, agresiflik? Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Busto'da sadece savaşçılar gördüm. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çoğu takıma kendini oynadığı voleybol ile kanıtlamış bir takıma karşı harika bir sonuç aldık. Oyuncularıma gerçekten bravo çünkü ne kadar iyi ve güçlü olduklarını sezonun en zorlu anında gösterdiler ifadelerini kullandı.

ISABELLE HAAK 5'İNCİ KUPAYI HAK EDİYORUZ

Karşılaşmada 26 sayı üreterek maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise, Bu maç bizim için gerçekten harikaydı. Geçen hafta oynadığımız maçtan bu yana çok şey öğrendik. Bu takımla gurur duyuyorum. Harika bir enerji ve agresiflik ile buraya geldik. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Sürekli savaşmaya devam ettik ve asla vazgeçmedik. Bu maçı çok sevdik çünkü bu tarz maçlardan çok oynamıyoruz. Herkesle gurur duyuyorum. 5'inci kupayı gerçekten hak ediyoruz. şeklinde konuştu.

MAJA OGNJENOVİC CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'Nİ İPLE ÇEKİYORUZ

Sarı siyahlı ekibin Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise harika bir iş çıkardıklarını söyledi. Geçen hafta zor bir an yaşadıklarını belirten Ognjenovic, Çok çalıştık. Çok önemli bir maça çıkacağımızın farkındaydık. Direkt üç set almamız gerektiğini biliyorduk. 3-1 de olabilirdi ama bu maç için çok heyecanlı ve motiveydik. Başından itibaren iyi iş çıkardık. Soyunma odasında konuştuğumuz gibi agresiftik. Hücumda, blokta ve defansta iyi oynadık. Hepsi mükemmeldi. Çok memnunuz gerçekten. Fazla rahatlamamalıyız. CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Conegliano'ya karşı oynamayı iple çekiyoruz dedi.

SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık
SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık
SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık
SPOR Giovanni Guidetti Mükemmel oynadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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