GİMAT Başkanı Aydoğan: "Hiçbir zaman sıvıyağ ile bir sıkıntı yaşanmayacak"

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi GİMAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, "Dünyada birçok coğrafyada bu ürün üretiliyor ve ithal edilebiliyor. Aynı zamanda kendimiz ihraçta ediyoruz. Mesela ay çekirdeği ithal etme sıralamada hemen hemen Çin ile aynı miktardayız. Üçer milyon ton civarında üretim yapıyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman sıvıyağ ile bir sıkıntı yaşanmayacak" dedi.

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, son günlerde sıvıyağ stoklarının tükendiğine yönelik iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Abdulkadir Aydoğan, herhangi bir sıvıyağ krizinin yaşanmayacağını ve vatandaşların bu konu da müsterih olmaları gerektiğini söyledi. Vatandaşlara alışveriş konusunda uyarılarda bulunan Aydoğan arz-talep dengesinden kaynaklanan sıkıntıların ortaya çıkmaması için gereğinden fazla satın alım yapmamaları gerektiğini söyledi.

"GIDA İLE ALAKALI HİÇBİR ÜRÜNDE SIKINTIMIZ YOK"

Sıvıyağ konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Aydoğan, "Maalesef bir derneğin talihsiz açıklamasından dolayı böyle bir durum söz konusu. Maalesef alışveriş alışkanlığımızın dışına çıktığımızda bu süreçleri yaşamaya devam ediyoruz. Aynı durumu pandemi sürecinde de yaşadık. Dedik ki memleketimizde gıda ile alakalı hiçbir üründe bir sıkıntı yaşanmayacağını üstüne basa basa söylemiştik. Neydi bu alışkanlıklarımızın değişmesi? O dönemde 1 litre kolonyayı 1 yılda tüketemezken 5 ve 10 litrelik kolonyaları almaya kalktığımızda o zincirin kırılmasından kaynaklı sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Şu anda maalesef aynı süreci yaşıyoruz. Üstüne basarak söylemek istiyorum. Memleketimizde gıda ile alakalı hiçbir üründe sıkıntımız yok. Sıvıyağ ile ilgili bir işletmemizdeyiz. Gördüğünüz gibi bu konuda bir sıkıntı olmadığını kendi gözlerimizle görüyoruz. Bunun ilerleyen zamanlarda olacağı kanaatinde de değiliz" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN SIVIYAĞ İLE BİR SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Vatandaşlara gereğinden fazla alışveriş yapmamaları gerektiğini söyleyen Aydoğan, "Dünyada bu işin bazı aktörleri var maalesef. Çekirdekle alakalı da en büyük iki üretici Rusya ve Ukrayna. Şuan bir savaş durumu söz konusu. Ukrayna'nın yıllık üretimi 15 milyon ton, Rusya'nın üretimi yıllık 13 milyon ton. Şu an bu nedenle ham madde ile alakalı bir sıkıntı söz konusu ama bu bizim memleketimizde ürün bulamayacağız anlamına gelmiyor. Dünyada birçok coğrafyada bu ürün üretiliyor ve ithal edilebiliyor. Aynı zamanda kendimiz ihraçta ediyoruz. Mesela ay çekirdeği ithal etme sıralamada hemen hemen Çin ile aynı miktardayız. Üçer milyon ton civarında üretim yapıyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman sıvıyağ ile bir sıkıntı yaşanmayacak. Bazı şeyleri dikkat etmemiz lazım. Ben kendi evimde 5 litrelik yağı bir buçuk ayda tüketiyorum. Eğer ben markete gidip 5 tane 6 tane yağ almaya kalkarsam, yani 6 aylık ihtiyacımı almaya kalkarsam arz-talep dengesindeki bozulma böyle bir sıkıntı varmış gibi bir durumu ortaya çıkartıyor" dedi.

"DÜNYADA BİRÇOK COĞRAFYADA BU ÜRÜN ÜRETİLİYOR"

Rusya'nın bazı ithalat gemilerini tuttuğu ve bu nedenle gıda krizi yaşanacağı yönünde çıkan haberleri değerlendiren Aydoğan, "Dünyada birçok coğrafyada bu ürün üretiliyor. Ciddi üreticilerden biri Arjantin, Macaristan. Kaldı ki bizde ciddi bir üreticiyiz Çin ile beraber. İleri işlenmiş şekilde bir ihracatta söz konusu. Burada alınacak ufak önlemlerle atlatılabileceği kanaatindeyim. Marketlerde bir yoğunluk oluşturmanın hiçbir anlamı yok. Her markete gittiklerinde istedikleri ürünü bulabilecekler. Alternatifimiz çok, stok sıkıntımız yok, ürünümüz var. Çok yakın bir zamana yeni ham madde ürünlerimizin de girişi olacak" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - İbrahim Çakmak/İHA)