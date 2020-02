Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 66. Yıl için söz sırası sporseverlerde

12.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:42

1954 yılından bu yana düzenlenen ve beşinci kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, Türk spor tarihinin hafızalardan silinmeyen anlarına imza attı.

İlki 1954 yılında verilen ödüller, Türkiye'nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor. 1954 yılında Milliyet Gazetesi okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yüzücü Murat Güler, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954'te Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. Bu prestijli ödülü sadece bireysel sporcular değil, takımlar da kucakladılar.

EN GENÇ "YILIN SPORCUSU" 14 YAŞINDA 1961 yılında Yılın Sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar, ödülünü 14 yaşında aldı. Türkiye Okçuluk Şampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa Şampiyonası'nda da gençler birinciliğini kazandı. 1967 yılında hayatını kaybeden Cavkaytar, en genç Yılın Sporcusu unvanıyla Türkiye spor tarihine de damgasını vurdu. ES ES'LERİN EFSANE FUTBOLCUSU NECDET UNUTULMADI 1969'da Eskişehirspor'un merhum oyuncusu Necdet Yıldırım 107.145 halkoyuyla Yılın Sporcusu Ödülleri'ne damgasını vurdu. Eskişehirspor'un yükselişinde önemli pay sahibi olan ve milli takıma kadar seçilen Necdet, Milliyet okurları tarafından 1969 yılının sporcusu seçildi. YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ TAKIMLARA DA VERİLDİMilliyet Gazetesi okurları 1980 yılında Yılın Sporcusu seçimini ilk kez bir takımdan yana kullandı: Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı! 1985 yılında zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı çıkarken, 1995'te A Milli Futbol Takımı, 1998'de ise Galatasaray Futbol Takımı "Yılın Sporcusu" seçildi.SÜPER SPORCU: NAİM SÜLEYMANOĞLUGillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en çok Yılın Sporcusu seçilen isim ise 2018'de aramızdan ayrılan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu oldu. 2 kez Süper Sporcu ve 4 kez de Yılın Sporcusu seçilen 'Cep Herkülü'nü 1999, 2000 ve 2001'de üç kez üst üste Yılın Sporcusu seçilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.İLK KADIN YILIN SPORCUSU: ÖZDEN EZİNLERYılın Sporcusu seçilen ilk kadın sporcu eskrimci Özden Ezinler oldu. Spora 11 yaşında atletizm yaparak başlayan Ezinler, 16 yaşına kadar bu sporla uğraştı. Eskrime İstanbul Kız Lisesi'nde başladı ve milli formayı ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ezinler, aynı yıl Türkiye'de de Yılın Sporcusu seçildi. Ezinler, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadın eskrim sporcusu oldu.OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI DA VAR, HAKEMLER DE...2014 yılında Yılın Spor Adamı ödülü Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra maç yöneten ilk Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın oldu.İLK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ2019'da düzenlenen ödül töreninde ayrıca bir ilke imza atıldı. Geçen yıl düzenenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P and G'nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet'in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı. 2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.SÖZ SIRASI SPORSEVERLERDE Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. P and G ve Milliyet'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Jüri Toplantısı' nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme süreciden sonra söz sırası şimdi sporseverlere geldi. 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart'a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler. Kuponlara sadece Büyük Jüri'nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.2019 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Adayları şöyle: YILIN ANTRENÖRÜErgin AtamanFatih TerimŞenol GüneşGiovanni GuidettiYılmaz GöktekinZeljko Obradovic

GİLLETTE VENUS YILIN KADIN SPORCUSUBuse Naz ÇakıroğluBusenaz Sürmeneliİlke Özyükselİrem YamanSümeyye BoyacıYasemin Adar

YILIN TAKIMIA Milli Futbol TakımıAnadolu EfesFenerbahçe BekoEczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol TakımıGalatasaray Futbol TakımıVoleybol Kadın Milli Takımı

YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSUAhmet ÖnderÇağlar SöyüncüHatice Kübra İlgünMerih DemiralNazlı SavranbaşıYiğit Yalçın Çıtak

YILIN PARALİMPİK - ENGELLİ SPORCUSU/ TAKIMIEbru Acer - Sümeyra TürkHamide DoğangünOğuz AkbulutSevilay ÖztürkSümeyye BoyacıTalha Ahmet Erdem

GİLLETTE YILIN FUTBOLCUSU Cengiz ÜnderÇağlar SöyüncüFernando MusleraMerih DemiralMert GünokYusuf Yazıcı

YILIN SPORCUSUBusenaz SürmeneliEda Erdemİbrahim Çolakİlke Özyükselİrem Yaman

Rıza Kayaalp

Kaynak: DHA