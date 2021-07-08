Gilead Türkiye yönetim kadrosuna yeni isimler katıldı
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Gilead Türkiye yönetim kadrosuna yeni isimler katıldı

Gilead Türkiye yönetim kadrosuna yeni isimler katıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Gilead Türkiye'de ambisome ürün yönetimi direktör yardımcılığına Ezgi Teksoy Kılınç atanırken, finans ve muhasebe müdürlüğüne Alper Öztokatlı getirildi.

Gilead Türkiye'de ambisome ürün yönetimi direktör yardımcılığına Ezgi Teksoy Kılınç atanırken, finans ve muhasebe müdürlüğüne Alper Öztokatlı getirildi.

Gilead Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, hematoloji, enflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında önde gelen yenilikçi bir ilaç şirketi olan Gilead'ın Türkiye ekibi büyümeye devam ediyor.

Tedavi, koruma, her basamakta tedaviye ulaşım ve yeni tedavi araştırmaları alanlarında ilerlemeler sağlayan şirketin Türkiye ekibine iki yeni isim daha katıldı.

Gilead Türkiye Ambisome Ürün Yönetimi Direktör Yardımcılığı'na Kılınç getirilirken, Öztokatlı, Finans ve Muhasebe Müdürü olarak Gilead Türkiye ekibine dahil oldu.

- Yeni isimlerin özgeçmişleri

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Ezgi Teksoy Kılınç, iş hayatına Deloitte Consulting'de başladı.

Northwestern University Kellogg School of Management'da MBA eğitimini tamamladıktan sonra Onkoloji Ürün Müdürü olarak Eli Lilly'de kariyerine devam eden Kılınç, Roche firmasında meme kanseri üzerine çalışmalarını yürüttü.

Alper Öztokatlı, Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine QNB Finansbank'ta finansal analist olarak başlayan, mali müşavirlik ve denetim sektöründe muhasebe uzmanı olarak devam eden Öztokatlı, 2012'de Eli Lilly ile ilaç sektörüne adım atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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