Giannis Antetokounmpo kimdir, kaç yaşında? NBA Giannis Antetokounmpo kontratı ne kadar?

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı ve genç basketbolcu Giannis Antetokounmpo imzaladığı sözleşme ile gündeme gelen isimlerden oldu. Giannis Antetokounmpo kimdir, kaç yaşında? NBA Giannis Antetokounmpo kontratı ne kadar?

Başarılı basketbolcu Giannis Antetokounmpo imzaladığı kontrat sonrası gündeme gelen isim oldu.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KİMDİR?

Giannis Antetokounmpo 6 Aralık 1994'te dünyaya gelen Yunanlı NBA oyuncusudur.

National Basketball Association (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Nijerya asıllı Yunan profesyonel basketbolcu. 2.11 metre boyundaki oyuncu öncelikli olarak uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.Oyuncu ayrıca kısa forvet pozisyonunda da oynayabilmektedir.2019 ve 2020 yılında en değerli oyuncu olmuştur.Aynı zamanda da 2020 yılında ligin en iyi savunmacısı ödülünü almıştır.

Kendisi gibi basketbolcu olan ağabeyi Thanasis, New York Knicks tarafından 2014 NBA Seçmeleri'nde seçilmiştir.

2013 NBA Seçmeleri'nde Milwaukee Bucks tarafından 15. sırada seçilmiştir.

NBA takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, bu sezon gösterdiğiolağanüstü performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. "Greek Freak" lakaplı Giannis'in de NBA'e damga vurmuş bazı yıldızlar gibi zor bir hayat hikayesi var. İşte mücadeleyle dolu Giannis Antetokounmpo'nun hayat hikayesi sizlerle. Gelin onu biraz daha yakından tanıyalım…

1994'te Atina Sepolia'da doğan Antetokounmpo'nun ailesi 1991'de Nijerya'dan kaçak yollarla göç etmiş. Annesi ve babası tarlalarda amelelik yaparak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Yunanistan'ı sevdikleri için oradaki kültürü benimseyen aile oğullarına kökeni Moğolca olan ve merhametli Tanrı anlamı taşıyan Giannis adını koymuşlar.

Kaçak olarak geldikleri ülkede her an sınır dışı edilme korkusuyla yaşan aile, 4 çocuk ile çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyordu. Kardeşleri tarlalarda çalışırken Giannis'de henüz 12 yaşında sokaklarda orjinal olmayan çakma olarak hitap edilen gözlük ve saatler satarak kendi harçlığını çıkarıyordu. Diğer kardeşlerinin aksine Antetokounmpo ayrıca okula da gidiyor ve sporunu yapıyordu.

NBA GIANNIS ANTETOKOUNMPO KONTRATI NE KADAR?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, kulübüyle 228,2 milyon dolar karşılığında kontrat yenileyerek lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kulübüyle sözleşmesini uzattığını belirten 26 yaşındaki basketbolcu, "Burası benim evim, benim kentim... Milwaukee Bucks formasını 5 yıl daha giymekten gurur duyacağım. Geri sayım başladı, şov kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

HARDEN'IN REKORUNU KIRDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, NBA'de sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne son iki sezondur üst üste layık görülen Antetokounmpo, yeni sözleşmesiyle 228,2 milyon dolar kazanarak lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza atan basketbolcu oldu. Önceki rekor, 228 milyon dolar ile Houston Rockets forması giyen James Harden'a aitti.

Giannis Antetokounmpo, geçen sezon 29,5 sayı, 13,6 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.