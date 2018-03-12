Gersan Elektrikten 3 Milyon Dolarlık Anlaşma

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından, Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için 2 milyon 996 bin 649 dolarlık anlaşma yapıldığı bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Alstom Transport SA Dubai Branch arasında Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme bedelinin ilk etap için 2 milyon 996 bin 649 dolar (11 milyon 457 bin 88 lira) olduğu kaydedildi.