Gercüş'te mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

Batman'ın Gercüş ilçesi ve bağlı köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi ve bağlı köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Lezzetiyle de çok tercih edilen çağla pazardaki tezgahlarda yerini aldı.

Çiftçi Hasan Bıçakçı, bu sene verimin normal düzeyde olduğunu belirterek, "Burada yetişen ürünlerimiz tamamen organik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak