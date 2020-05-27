George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Gözaltına alındığı esnada polis tarafından yüzüstü yatırılıp boynuna dizle bastırılan ve boğularak hayatını kaybeden George Floyd'un dehşete düşüren ölümü ABD'yi ayağa kaldırdı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te koronavirüse rağmen insanlar sokaklara dökülürken Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de olaya sert bir tepki gösterdi.

Koronavirüs ile amansız bir mücadele veren ABD'de gündem pandemi ve etkileri iken salı günü yaşanan dehşet verici bir olay, gündemi baştan aşağı değiştirdi. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşanan olayda dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan bir kişi gözaltına alınırken yere yüzüstü yatırıldı. Üzerinde herhangi bir silah bulunmayan George Floyd adlı kişinin boynuna dizi ile bastıran polis, 46 yaşındaki siyahi adamı nefessiz bıraktı.

Floyd tekrar tekrar "Lütfen, nefes alamıyorum" dese de polis Floyd'un boynundan dizini çekmedi ve Floyd bir süre sonra hareketsiz kaldı. Olayı videoya çekenlerin de tepkilerine rağmen bir süre daha adamın boynuna bastıran polis daha sonra Floyd'u hastaneye götürmeye çalıştı ancak Hennepin bölgesinde bir tıp merkezine götürülen Floyd hayatını kaybetti.

"ŞİMDİ ANLIYOR MUSUN YOKSA SENİN İÇİN HALA BULANIK MI?"

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL'den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick'in fotoğrafı ile Floyd'un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve "Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

3 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Dünya çapında spor yıldızları arasında sosyal konular hakkında özellikle haksızlıklar söz konusu olduğunda ses çıkarmaya çekinmeyen ender sporculardan olan LeBron James'in paylaşımı 3 milyonun üzerinde kişi tarafından beğenildi.