Geniş) Uber Sürücüsü Kadın Yolcuyu Dövdü İddiası

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Ali AKSOYER- İbrahim YILDIZ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü M.Ü.(24)tarafından darp edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci'nin, çıkan tartışma sonrası sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi. Burnundan darbe almış halde Ekinci ile kızını gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu, durarak yardımlarına koştu.

Ekinci, kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin, burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sivil trafik ekipleri, sürücü M.Ü(24)'yü gözaltına aldı. M.Ü. daha sonra Kanarya Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN TARTIŞMA KAMERADA

Sürücü ile Birgül Ekinci'nin tartışması araç kamerasına yansıdı. İkili arasındaki konuşmalarda Birgül Ekinci'nin sürücü M.Ü'ye hitaben istediği paranın yüksek olduğunu söyleyerek polisi aradığı duyuluyor. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında sürücü aracı yol kenarına çekiyor.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Uber tarafından yapılan açıklamada sürücü M.Ü(24)'nün, Uber sistemine erişiminin engellendiği duyuruldu.

Uber'in, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir.

Uber, konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.

Görüntü Dökümü:

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-Ekinci'nin takside görüntüleri

-Kanayan burnunu tutması

-Taksinin camını kapatarak soruları yanıtlamaması

-Ekinci'ye polisin ve sağlık görevlisinin gelmesi ve ambulansa bindirilmesi

-Ekinci'nin durumunu soruşturan polis ve taksiciler

-Taksici Murat Tağu'nun olayı anlatması

-Ekinci'nin polisle konuşması ve klinikte görüntüleri

-Ekinci'nin polis eşliğinde gidişi ve konuşmaması

-Saldırganın Uber sürücüsü olduğuna dair soruya kafasını sallayarak doğrulaması

-Kızının polis eşliğinde uçağa gidişi ve konuşmaması

-Araç kamerasından tartışma anı

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Detaylar