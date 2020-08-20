Generali Sigorta, Sakarya Voleybol Spor'un isim sponsoru oldu Generali Sigorta, 2019-20 sezonunda Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni namağlup şampiyonlukla tamamlayan ve Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Sakarya Bayan Voleybol Spor'a isim sponsoru oldu.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Sakarya Bayan Voleybol Spor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, 2020-21 sezonu boyunca Sakarya Voleybol Spor Takımı, "Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor" olarak anılacak. Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni namağlup şampiyonlukla tamamlayan ve Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Sakarya Bayan Voleybol Spor, yeni sezonda sponsorluğa özel tasarlanan forma ile mücadele edecek.

SPONSORLUĞA ÖZEL FORMA

Generali Sigorta CFO'su ve CEO Vekili Sunay Koray'ın yanı sıra Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Antrenör İdris Demir ve Takım Kaptanı Elvan Alpar'ın hazır bulunduğu basın toplantısında yeni sezona ve işbirliğine özel tasarlanan forma da kamuoyuyla paylaşıldı. 2019-20 sezonunda Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan ve Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Sakarya Bayan Voleybol Spor, anlaşmaya çerçevesinde maçlarına yeni formasıyla çıkacak.

SUNAY KORAY: TÜRK VOLEYBOLUNUN VE SPORUNUN GELİŞMESİNİ DESTEKLEMEKTEN MUTLUYUZ

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Generali Sigorta CFO'su ve CEO Vekili Sunay Koray: "Anlaşma Türk sporu ve voleybol ligleri için hayırlı olsun. Türkiye'de voleybolun izleyici kitlesi her yıl artıyor. Hem lig maçları hem de milli takım maçları ilgiyle takip ediliyor. Generali Sigorta olarak gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla Türk voleybolunun ve sporunun gelişmesini desteklemekten mutluyuz. Sakarya Bayan Voleybol Spor takımımıza hedefleri yolunda başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." dedi.

ÖMER BEKTAŞ: İŞBİRLİĞİ VE BERABERLİĞİN GETİRDİĞİ GÜÇLE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Sakarya Voleybol Spor Başkanı Ömer Bektaş ise: "Farklı ülkelerdesporun her dalında sporun ve sporcunun yanında olmayı görev edinen, Türkiye'de ise 150 yıldan uzun süredir büyük işlere imza atan böylesine önemli bir markanın Sakarya Voleybol Spor'a kucak açmasından dolayı son derece mutluyuz. İnanıyorum ki bu işbirliği ve beraberliğin getirdiği güçle hedeflerimize hep beraber ulaşacağız. Hedefimiz, Sultanlar Ligi ve Avrupa Ligi. Bu birliktelikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.