Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

SAKARYA (AA) - Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Sakarya ekibi, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'u 25-14, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek play-off iddiasını sürdürdü.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, 9 hafta sonunda 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla grubun 7'nci sırasında yer alıyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "Play-off mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek haftaya evimizde Beşiktaş mücadelesinden de galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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