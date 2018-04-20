General Electric İlk Çeyrek Bilançosunu Açıkladı

NEW ABD'li enerji devi General Electric bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde 117 milyon dolar zarar eden General Electric'in, bu yılın ocak-mart döneminde 1,18 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.



Öte yandan, şirketin bu yılın ocak-mart döneminde geliri ise yıldan yıla artış gösterdi.



Buna göre, General Electric'in bu senenin ilk üç ayındaki geliri yüzde 6,6 artışla 28,66 milyar dolara yükseldi. Firma, geçen yılın ilk çeyreğinde 26,88 milyar dolar gelir elde etmişti.



General Electric'in bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin yıldan yıla yükseliş kaydetmesinin ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde artış görüldü.

Dün şirketin hisse başına değeri 13,99 dolardan günü tamamlarken, firmanın hisseleri bugün yüzde 7,6 artışla 15,05 dolara kadar yükseldi.