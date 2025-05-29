Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi' Boğaz'dan Geçti

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi' Boğaz'dan Geçti
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Türkiye'nin yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol alıyor. 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşmayı hedefleyen platform, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimini artıracak.

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu "Osman Gazi" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Türkiye'nin enerji alanındaki dev yatırımlarından biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru yol alıyor. Platform, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 ortasında üretime başlamayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Osman Gazi" platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştıracak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Platformdan karaya uzanacak olan 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı üzerinden işlenen doğalgaz, ulusal şebekeye aktarılacak.

"Osman Gazi" platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik ediyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Genel
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